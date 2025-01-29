 
الأربعاء 2025-01-29 02:15 م
 

رمضان 2025: نجوم الفن يتحدون أنفسهم بأدوار جديدة ومفاجآت مثيرة

ة
تعبيرية
الأربعاء، 29-01-2025 01:19 م

الوكيل الإخباري-   سيشهد رمضان 2025 منافسة قوية بين النجوم الذين سيطلون بأدوار جديدة كليًا لم يسبق لهم تقديمها من قبل، في مسلسلات تتنوع بين الدراما والكوميديا. في مقدمة هؤلاء النجوم محمد هنيدي، أحمد مكي، أمينة خليل، دنيا سمير غانم، مصطفى شعبان، أكرم حسني، وأحمد أمين.

محمد هنيدي سيخوض لأول مرة تجربة تقديم شخصية محامي شرير في مسلسل "شهادة معاملة أطفال"، حيث يتعرض لمحاكاة من خلال دوره المحامي الذي يدخل في غيبوبة لـ20 عامًا، ليعود بعد ذلك ويواجه صراعاته الماضية.

أحمد مكي سيبتعد عن الكوميديا في رمضان 2025 ليجسد شخصية "شمس" في مسلسل "الغاوي"، حيث يؤدي دور السجين الذي يلتقي بالمنتجة عائشة بن أحمد التي ترغب في تحويل قصة حياته إلى عمل فني.

مصطفى شعبان يشارك في مسلسل "حكيم باشا"، حيث يجسد شخصية صعيدية لأول مرة في مسيرته، ويكشف المسلسل عن صراع في عالم الجريمة وتجارة الآثار في الصعيد.

أكرم حسني يقدم للمرة الأولى دور طيار في مسلسل "الكابتن"، الذي يعد من أعمال الخيال العلمي، ويشاركه في البطولة سوسن بدر وآية سماحة.

أحمد أمين يتحدى نفسه في مسلسل "النص"، حيث يؤدي دور لص يتحول إلى بطل شعبي يقود مقاومة الاحتلال البريطاني، في مسلسل مستوحى من "مذكرات نشال".

دنيا سمير غانم تقوم بتقديم دور المطلقة في مسلسل "عايشة الدور"، الذي يسلط الضوء على التفاهم في العلاقات والمواقف الكوميدية المترتبة على اختلاف الشخصيات.

أمينة خليل تقدم لأول مرة دور امرأة محجبة في مسلسل "لام شمسية"، الذي يناقش قضايا الأطفال واستغلالهم، ويعكس قضايا حساسة في المجتمع.

تتعدد أدوار النجوم في رمضان 2025، مما يجعل هذا الموسم مليئًا بالمفاجآت الفنية التي ستثير تفاعل الجمهور.

اضافة اعلان

 

24

 
gnews

أحدث الأخبار

5

فن ومشاهير شاروخان يكشف تفاصيل فيلمه القادم خلال ظهوره في القرية العالمية بدبي

ميس شموط .. مبارك التخرج

مناسبات ميس شموط .. مبارك التخرج

اربد

أخبار محلية ورشة توعوية للسيدات الناجيات من سرطان الثدي في اربد

مجلس النواب

شؤون برلمانية مجلس النواب يقر معدلي "البناء الوطني" و"المكاتب العقارية"

جانب من الدمار الهائل الذي الحقته قوات الاحتلال بمنازل الفلسطينيين شمال قطاع غزة

فلسطين "الفاو": الحرب الإسرائيلية على غزة تدمر 75 % من الزراعة ومياه الري

بر

فن ومشاهير تعرف على أبرز ضيوف رامز جلال في رمضان 2025 والأجور المتوقعة

علم لبنان

عربي ودولي 7 مصابين بنيران اسرائيلية جنوب لبنان

غا

فن ومشاهير محمد رمضان يسأل Chat GPT عن نمبر 1 والإجابة صادمة! فيديو



 




الأكثر مشاهدة