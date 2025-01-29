رمضان 2025: نجوم الفن يتحدون أنفسهم بأدوار جديدة ومفاجآت مثيرة

الوكيل الإخباري- سيشهد رمضان 2025 منافسة قوية بين النجوم الذين سيطلون بأدوار جديدة كليًا لم يسبق لهم تقديمها من قبل، في مسلسلات تتنوع بين الدراما والكوميديا. في مقدمة هؤلاء النجوم محمد هنيدي، أحمد مكي، أمينة خليل، دنيا سمير غانم، مصطفى شعبان، أكرم حسني، وأحمد أمين.



محمد هنيدي سيخوض لأول مرة تجربة تقديم شخصية محامي شرير في مسلسل "شهادة معاملة أطفال"، حيث يتعرض لمحاكاة من خلال دوره المحامي الذي يدخل في غيبوبة لـ20 عامًا، ليعود بعد ذلك ويواجه صراعاته الماضية.



أحمد مكي سيبتعد عن الكوميديا في رمضان 2025 ليجسد شخصية "شمس" في مسلسل "الغاوي"، حيث يؤدي دور السجين الذي يلتقي بالمنتجة عائشة بن أحمد التي ترغب في تحويل قصة حياته إلى عمل فني.



مصطفى شعبان يشارك في مسلسل "حكيم باشا"، حيث يجسد شخصية صعيدية لأول مرة في مسيرته، ويكشف المسلسل عن صراع في عالم الجريمة وتجارة الآثار في الصعيد.



أكرم حسني يقدم للمرة الأولى دور طيار في مسلسل "الكابتن"، الذي يعد من أعمال الخيال العلمي، ويشاركه في البطولة سوسن بدر وآية سماحة.



أحمد أمين يتحدى نفسه في مسلسل "النص"، حيث يؤدي دور لص يتحول إلى بطل شعبي يقود مقاومة الاحتلال البريطاني، في مسلسل مستوحى من "مذكرات نشال".



دنيا سمير غانم تقوم بتقديم دور المطلقة في مسلسل "عايشة الدور"، الذي يسلط الضوء على التفاهم في العلاقات والمواقف الكوميدية المترتبة على اختلاف الشخصيات.



أمينة خليل تقدم لأول مرة دور امرأة محجبة في مسلسل "لام شمسية"، الذي يناقش قضايا الأطفال واستغلالهم، ويعكس قضايا حساسة في المجتمع.



تتعدد أدوار النجوم في رمضان 2025، مما يجعل هذا الموسم مليئًا بالمفاجآت الفنية التي ستثير تفاعل الجمهور.

اضافة اعلان

24