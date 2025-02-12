رمضان 2025: 5 مطربين شعبيين يطلقون الأغنية الدعائية لمسلسل 'إش إش'

الوكيل الإخباري- طرحت قناة MBC مصر ومنصة شاهد الأغنية الدعائية لمسلسل "إش إش"، الذي ستقوم ببطولته الفنانة المصرية مي عمر، والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025.

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الأغنية الدعائية بعنوان "فوقنا خلاص"، وهي من غناء خمسة من أشهر المطربين الشعبيين المصريين وهم: عبدالباسط حمودة، أحمد شيبة، محمود الليثي، عمر كمال، وحسن شاكوش.



قصة المسلسل

في مسلسل "إش إش"، تلعب مي عمر دور راقصة في قصة جريئة، حيث تغوص في تفاصيل حياة هذه الفئة وتكشف عن كواليس حياتهن والتحديات التي يواجهنها. ويمثل هذا العمل تعاونًا جديدًا لها مع زوجها المخرج محمد سامي.



ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب مي عمر، كل من ماجد المصري، هالة صدقي، إدوارد، دينا، انتصار، طارق النهري، شيماء سيف، محمد الشرنوبي، علاء مرسي، إيهاب فهمي، عصام عمر، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.