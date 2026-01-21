الأربعاء 2026-01-21 02:25 م

رمضان 2026.. أحمد العوضي بوجه شرس في أول برومو لـ"علي كلاي"

الأربعاء، 21-01-2026 12:46 م

الوكيل الإخباري-   خطف الفنان المصري أحمد العوضي الأنظار بظهوره القوي في البرومو التشويقي لمسلسل «علي كلاي»، المقرر عرضه في رمضان 2026 عبر قناة ON، حيث يجسد شخصية ملاكم يخوض صراعات عنيفة داخل الحلبة وخارجها.

وظهر العوضي في مشاهد حماسية داخل حلبة الملاكمة، مردداً عبارات تعكس طابع القوة والتحدي، في عمل يمزج بين الأكشن والدراما الإنسانية، ويتناول رحلة بطل يواجه صراعات رياضية واجتماعية معقدة.


يشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم، أبرزهم درة، يارا السكري، محمد ثروت، عصام السقا، انتصار، ومحمود البزاوي، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام.


وعلى الصعيد السينمائي، يستعد العوضي لبطولة فيلم جديد بعنوان «البوب»، بعد مشاركته الأخيرة في فيلم «الإسكندراني»، فيما واصل نجاحه الدرامي بمسلسل «فهد البطل» الذي تصدر نسب المشاهدة في موسم رمضان 2025.

 

