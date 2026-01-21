رمضان 2026.. أحمد العوضي بوجه شرس في أول برومو لـ"علي كلاي"

وظهر العوضي في مشاهد حماسية داخل حلبة الملاكمة، مردداً عبارات تعكس طابع القوة والتحدي، في عمل يمزج بين الأكشن والدراما الإنسانية، ويتناول رحلة بطل يواجه صراعات رياضية واجتماعية معقدة.
يشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم، أبرزهم درة، يارا السكري، محمد ثروت، عصام السقا، انتصار، ومحمود البزاوي، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام.
وعلى الصعيد السينمائي، يستعد العوضي لبطولة فيلم جديد بعنوان «البوب»، بعد مش
