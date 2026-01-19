رمضان 2026.. رامز جلال يكشف تفاصيل المقلب الدامي وإصابات الضيوف

الوكيل الإخباري- كشف النجم المصري رامز جلال عن ملامح برنامجه الجديد لموسم رمضان 2026، مؤكداً أنه سيواصل تقديم برامج المقالب، لكن بفكرة مختلفة وأكثر جرأة هذه المرة.

وقال رامز، في تصريحات تلفزيونية، إن البرنامج مستوحى من المسلسل الكوري الشهير «لعبة الحبار – Squid Game»، مضيفاً مازحاً: «أنا عامل السنة دي سواد جيم»، في إشارة إلى الطابع القاسي للمقالب.



ورفض رامز الكشف عن أسماء الضيوف المشاركين، مكتفياً بالتأكيد على أن البرنامج سيستضيف نخبة من نجوم الفن والرياضة والإعلام، وأن التحديات هذا العام وُصفت بـ«الخطيرة»، مشيراً إلى وقوع 3 إصابات بين الضيوف حتى الآن.



يُذكر أن رامز جلال قدّم في رمضان الماضي برنامج «رامز إيلون مصر»، الذي أثار جدلاً واسعاً بسبب قسوة المقالب، واستضاف عدداً كبيراً من النجوم، من بينهم فيفي عبده، أحمد العوضي، إلهام شاهين، وحسام حبيب.