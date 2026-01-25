رمضان 2026.. قائمة المسلسلات الكوميدية المنتظرة في الماراثون

ياسر جلال يخوض تجربة كوميدية في "كلهم بيحبوا مودي"، بشخصية ثري يواجه الإفلاس ويضطر للزواج من سيدة شعبية، ويشارك في العمل ميرفت أمين وأيتن عامر.
أحمد أمين يعود في "النص 2" لاستكمال مغامرات البطل الشعبي عبد العزيز النص.
إبراهيم الحجاج يواصل نجاحه في "يوميات رجل متزوج"، بينما كريم محمود عبد العزيز يظهر في "المتر سمير" كمحامٍ يتعرض لمواقف كوميدية.
الثنائي أبو صامل وأم صامل يعودان في "جاك العلم 3" مع مفارقات بين الحياة البدوية والمدنية.
مؤدي المهرجانات كزبرة يطل لأول مرة كبطل في "بيبو"، بينما أحمد رمزي يقدم "فخر الدلتا" كأول بطولة درامية له، مستعرضاً رحلة شاب من الريف للقاهرة لتحقيق النجاح.
