رمضان 2026.. قصة مسلسل "درش" لمصطفى شعبان وتفاصيل شخصياته المتعددة

الوكيل الإخباري- أطلقت منصة «واتش إت» البرومو التشويقي الأول لمسلسل «درش» للفنان مصطفى شعبان، استعدادًا لعرضه في موسم دراما رمضان 2026، حيث أثار العمل اهتمام الجمهور منذ اللحظة الأولى.

يجسد مصطفى شعبان شخصية رجل يعاني من فقدان متكرر للذاكرة، ما يجعله عاجزًا عن تحديد هويته الحقيقية، ويخوض رحلة بحث عن ذاته وسط تساؤلات متكررة حول اسمه وشخصيته. وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي داخل منطقة شعبية، مع إشارات درامية لافتة أبرزها عبارة: «زمن المسامح كريم قد انتهى».



يتناول العمل علاقات وزيجات متعددة للبطل نتيجة فقدانه للذاكرة، ما يخلق مواقف درامية متشابكة، وتشارك سهر الصايغ في دور نسائي بارز.



المسلسل مكوّن من 30 حلقة، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم، منهم رياض الخولي، سلوى خطاب، جيهان خليل، أحمد فؤاد سليم، إلى جانب ضيوف شرف أبرزهم لقاء الخميسي وداليا مصطفى.

«درش» من تأليف محمود حجاج وإخراج أحمد خالد أمين، الذي سبق أن تعاون مع مصطفى شعبان في مسلسل «حكيم باشا» رمضان 2025، والذي حقق نجاحًا ملحوظًا.



وعلى صعيد آخر، أعلن مصطفى شعبان عن تحضيره لعودة سينمائية جديدة من خلال فيلم من بطولته المطلقة بالتعاون مع شركة سينرچي، بعد غياب سينمائي منذ فيلم «الوتر» عام 2010.