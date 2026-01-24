السبت 2026-01-24 02:19 م

رمضان 2026.. وائل كفوري يعود لتترات المسلسلات بغناء "بالحرام" بعد غياب 5 سنوات

السبت، 24-01-2026 10:51 ص

الوكيل الإخباري-   يستمر الفنان وائل كفوري في تقديم شارات الأعمال الدرامية، بعد تجربته الأولى من خلال مسلسل "داون تاون" عام 2021، حيث شارك في العمل الجديد إلى جانب باسم مغنية، تقلا شمعون، عمار شلق، طوني عيسى، رندة كعدي، سينتيا كرم، وطارق تميم.

كما طرح كفوري مؤخراً مجموعة من أعماله الغنائية، من بينها أغنيتا "لآخر دقة" و**"تك تك قلبي"** ضمن ألبومه الجديد، بالإضافة إلى أغنية وطنية بعنوان "راجعين"، مؤكداً استمراره في تقديم أعمال متنوعة بين الدراما والغناء.

