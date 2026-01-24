رمضان 2026.. وائل كفوري يعود لتترات المسلسلات بغناء "بالحرام" بعد غياب 5 سنوات

كما طرح كفوري مؤخراً مجموعة من أعماله الغنائية، من بينها أغنيتا "لآخر دقة" و**"تك تك قلبي"** ضمن ألبومه الجديد، بالإضافة إلى أغنية وطنية بعنوان "راجعين"، مؤكداً استمراره في تقديم أعمال متنوعة بين الدراما والغناء.
