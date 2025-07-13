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روبي تنعى طليقها المخرج الراحل سامح عبدالعزيز وتحضر جنازته

فلقث
روبي
 
الأحد، 13-07-2025 12:15 م

الوكيل الإخباري-    نعت الفنانة المصرية روبي طليقها ووالد ابنتها "طيبة"، المخرج الراحل سامح عبدالعزيز، الذي توفي صباح يوم الخميس 10 يوليو 2025 عن عمر ناهز 49 عامًا، إثر تعرضه لعدوى فيروسية حادة في الدم أدت إلى مضاعفات خطيرة.

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وحضرت روبي مراسم الجنازة التي أقيمت بعد صلاة العصر في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، إلى جانب عدد كبير من نجوم الفن، من بينهم محمد هنيدي، محمد سعد، وأحمد حلمي.


يُذكر أن روبي تزوجت من سامح عبدالعزيز عام 2014 وأنجبت منه ابنتها الوحيدة، قبل أن ينفصلا رسميًا في 2017 بعد علاقة شهدت العديد من التوترات. وكان زواجه من روبي قد تسبب في انهيار زواجه الأول من الإعلامية داليا فرج، والدة بناته الثلاث.


وفاة المخرج الراحل هزّت الوسط الفني المصري، حيث نعاه وزير الثقافة المصري أحمد فؤاد هنو وعدد كبير من الفنانين الذين تعاونوا معه خلال مسيرته التي امتدت لأكثر من 20 عامًا، وحقق خلالها نجاحات سينمائية بارزة.

 

 cnn 

 
 
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