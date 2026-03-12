"روح ماتت ولا عايشة؟".. أحمد العوضي يثير حماس جمهور مسلسل علي كلاي

12:58 م

الوكيل الإخباري- واصل الفنان أحمد العوضي لفت الأنظار على منصات التواصل الاجتماعي خلال شهر رمضان، ليس فقط بأداء شخصيته في مسلسل علي كلاي، بل أيضًا بأسلوبه التفاعلي مع جمهوره عبر مسابقات يومية. اضافة اعلان





وعقب عرض الحلقة 21، طرح العوضي مسابقة جديدة على حسابه الرسمي في فيسبوك، ركزت على مصير إحدى الشخصيات المحورية، متسائلًا: «سؤال الحلقة 22 وعشر فائزين من إخواتي.. والسؤال الأهم: روح ماتت ولا عايشة؟».



وحدد قواعد المشاركة بضرورة الإجابة قبل الساعة 11 مساءً مع استخدام هاشتاج #علي_كلاي، على أن يتم اختيار 10 فائزين من أصحاب الإجابات الصحيحة.



ولم يكتفِ العوضي بذلك، بل فاجأ جمهوره برسالة اعتذار عن "جرعة الحزن" المتوقعة في الحلقات المقبلة، قائلاً: «بعتذر عن الحزن بتاع حلقة النهارده وبكره، بس حلقة النهارده وبكره موووووت»، ما زاد من ترقب المتابعين للتحولات الدرامية التي ستشهدها الحلقات القادمة.



وتأتي هذه الخطوة ضمن أسلوب العوضي في تعزيز التواصل مع جمهوره، الذي اعتاد على مسابقاته اليومية وجوائز مالية تحت شعار "في حب إخواتي".



ويشارك في بطولة مسلسل علي كلاي إلى جانب أحمد العوضي كل من درة زروق، يارا السكري، عصام السقا، طارق الدسوقي، رحمة محسن، وانتصار، إلى جانب عدد آخر من الفنانين.



والعمل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام، بعد نجاح تعاونهما السابق مع العوضي في مسلسل فهد البطل خلال رمضان 2025.





