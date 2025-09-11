الخميس 2025-09-11 08:39 م
 

رونالدو يفاجئ متابعيه بمتابعة داعية إسلامي على إنستغرام

رونالدو يفاجئ متابعيه بمتابعة داعية إسلامي على إنستغرام
رونالدو يفاجئ متابعيه بمتابعة داعية إسلامي على إنستغرام
 
الخميس، 11-09-2025 07:38 م
الوكيل الإخباري-   أثار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي لكرة القدم، الكثير من الجدل بمتابعته حساب داعية إسلامي على منصة "إنستغرام".اضافة اعلان


وانتشرت شائعات عديدة منذ انتقال رونالدو إلى صفوف النصر في شتاء 2023، حول اعتناقه الإسلام، لكنها لم تتحول إلى حقيقة مطلقًا.

إلا أن متابعة النجم البرتغالي لحساب الداعية الإسلامي البرتغالي محمد إبراهيم، أعادت إثارة الجدل مجددًا بشأن وجود علاقة بين هذا الأمر واحتمالية اعتناق "الدون" للإسلام.

وظهر رونالدو في إحدى المباريات وهو يدعو الله تضرعًا على الطريقة الإسلامية، ما جعل النقاش حول هذه المسألة لا يتوقف.

يُذكر أن النجم المخضرم رونالدو (40 عامًا) عاد مؤخرًا إلى العاصمة السعودية الرياض عقب مشاركته مع منتخب البرتغال في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026.

وسجّل رونالدو خلال شهر سبتمبر 3 أهداف بقميص منتخب بلاده، بواقع هدفين في مرمى أرمينيا (5-0) وهدف في مرمى هنغاريا، ليرفع رصيده إلى 39 هدفًا ويصبح أفضل هدّاف في تاريخ تصفيات كأس العالم، مناصفةً مع الغواتيمالي كارلوس رويز.


Image1_9202511193712294997121.jpg

روسيا اليوم
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ت

أخبار محلية معرض عمّان الدولي للكتاب الـ24 ينطلق في 25 أيلول

ا

فلسطين نتنياهو يوافق على توسيع الاستيطان ويتعهد بعدم إقامة دولة فلسطينية

ل

أسواق ومال التضخم الأميركي يسجّل أكبر زيادة في 7 أشهر والدولار يقلص مكاسبه

ل

أسواق ومال روسيا: ارتفاع الاحتياطيات الدولية إلى 698.5 مليار دولار

العزام: الأردن جاهز ليكون محوراً إقليمياً للطاقة النظيفة

أخبار محلية العزام: الأردن جاهز ليكون محوراً إقليمياً للطاقة النظيفة

خلايا عملاء ومستعربين تختطف مقاومين بغزة لجمع معلومات عن المحتجزين والأنفاق

فلسطين خلايا عملاء ومستعربين تختطف مقاومين بغزة لجمع معلومات عن المحتجزين والأنفاق

رونالدو يفاجئ متابعيه بمتابعة داعية إسلامي على إنستغرام

فن ومشاهير رونالدو يفاجئ متابعيه بمتابعة داعية إسلامي على إنستغرام

ترامب يعلن منح المؤثر الأمريكي تشارلي كيرك وسام الحرية الرئاسي

عربي ودولي ترامب يعلن منح المؤثر الأمريكي تشارلي كيرك وسام الحرية الرئاسي



 
 





الأكثر مشاهدة