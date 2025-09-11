رونالدو يفاجئ متابعيه بمتابعة داعية إسلامي على إنستغرام

وانتشرت شائعات عديدة منذ انتقال رونالدو إلى صفوف النصر في شتاء 2023، حول اعتناقه الإسلام، لكنها لم تتحول إلى حقيقة مطلقًا.
إلا أن متابعة النجم البرتغالي لحساب الداعية الإسلامي البرتغالي محمد إبراهيم، أعادت إثارة الجدل مجددًا بشأن وجود علاقة بين هذا الأمر واحتمالية اعتناق "الدون" للإسلام.
وظهر رونالدو في إحدى المباريات وهو يدعو الله تضرعًا على الطريقة الإسلامية، ما جعل النقاش حول هذه المسألة لا يتوقف.
يُذكر أن النجم المخضرم رونالدو (40 عامًا) عاد مؤخرًا إلى العاصمة السعودية الرياض عقب مشاركته مع منتخب البرتغال في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026.
وسجّل رونالدو خلال شهر سبتمبر 3 أهداف بقميص منتخب بلاده، بواقع هدفين في مرمى أرمينيا (5-0) وهدف في مرمى هنغاريا، ليرفع رصيده إلى 39 هدفًا ويصبح أفضل هدّاف في تاريخ تصفيات كأس العالم، مناصفةً مع الغواتيمالي كارلوس رويز.
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
شيرين تصدر بياناً رسمياً بعد إعلان موعد حفلها مع فضل شاكر في السعودية
-
بعد أزمة عمرو دياب وتامر حسني.. من يتصدر سباق صيف 2025؟
-
يعود لسنوات... ما سبب الخلاف بين راغب علامة و فضل شاكر؟
-
هيفاء وهبي تواجه دعوى قضائية بعد شكوى مدير أعمالها السابق
-
هجوم على منزل فضل شاكر.. مفاجأة مُدويّة!
-
شروط عديدة لحضور حفل أحلام في السعودية.. ما هي؟
-
محمد شاكر يوجّه رسالة حادة لراغب علامة - فيديو
-
دانييلا رحمة تعترف.. لهذا السبب لم أكشف عن حملي (فيديو)