ريما الرحباني في عيد الأب: 'راحوا' - فيديو

وجاء في المقطع:
“متل شي بيادر فُضّي بليل عم بيغيب مصباحو… راحوا كلّن راحوا.. راحوا.. راحوا”.
ويُذكر أن عائلة الرحباني فقدت الفنان والمؤلف الموسيقي زياد الرحباني في 26 تموز 2025، كما فقدت مطلع العام ابنها الثاني هلي، في سلسلة خسائر مؤلمة للعائلة الفنية اللبنانية.
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