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ريما الرحباني في عيد الأب: 'راحوا' - فيديو

صي
ريما الرحباني
 
الأحد، 21-06-2026 12:55 م

الوكيل الإخباري-   بعد غياب عن مواقع التواصل الاجتماعي، نشرت ريما الرحباني في ذكرى رحيل والدها عاصي الرحباني، التي تزامنت مع عيد الأب، مقطعًا من أغنية “راحوا” للسيدة فيروز عبر حسابها على فيسبوك.

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وجاء في المقطع:
“متل شي بيادر فُضّي بليل عم بيغيب مصباحو… راحوا كلّن راحوا.. راحوا.. راحوا”.


ويُذكر أن عائلة الرحباني فقدت الفنان والمؤلف الموسيقي زياد الرحباني في 26 تموز 2025، كما فقدت مطلع العام ابنها الثاني هلي، في سلسلة خسائر مؤلمة للعائلة الفنية اللبنانية.

 

 
 


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