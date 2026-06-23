ريم البارودي تنهي أزمتها مع متابع بعد اعتذار أسرته

الوكيل الإخباري- أنهت الفنانة المصرية ريم البارودي خلافها مع أحد المتابعين بعد قبولها اعتذار أسرته والتنازل عن الإجراءات القانونية، إثر تعليق مسيء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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