ريم البارودي تنهي أزمتها مع متابع بعد اعتذار أسرته

وأكدت عبر "فيسبوك" قبولها الاعتذار ورغبتها في إنهاء الأزمة، مشددة على رفضها التنمر والإساءة للفنانين، فيما لاقت الواقعة تفاعلًا واسعًا بين مؤيد ومعارض لطريقة تعاملها مع الموقف.
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