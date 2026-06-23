الثلاثاء 2026-06-23 03:02 م

ريم البارودي تنهي أزمتها مع متابع بعد اعتذار أسرته

ثبي
ريم البارودي
 
الثلاثاء، 23-06-2026 12:21 م

الوكيل الإخباري-   أنهت الفنانة المصرية ريم البارودي خلافها مع أحد المتابعين بعد قبولها اعتذار أسرته والتنازل عن الإجراءات القانونية، إثر تعليق مسيء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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وأكدت عبر "فيسبوك" قبولها الاعتذار ورغبتها في إنهاء الأزمة، مشددة على رفضها التنمر والإساءة للفنانين، فيما لاقت الواقعة تفاعلًا واسعًا بين مؤيد ومعارض لطريقة تعاملها مع الموقف.

 
 


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