ريهام سعيد تُفجر مفاجأة قبل محاكمة نادر صعب بتهمة تشويه وجهها

وأكدت ريهام تمسكها بحقها رغم ما وصفته بـ"محاولات الضغط للتنازل"، مشيرة إلى أن تقرير الطب الشرعي أثبت وجود إهمال طبي جسيم تسبب في تدهور حالتها الصحية والنفسية.
ويعود الخلاف بين الطرفين إلى عامين، وشهد تطورات درامية أبرزها توقيف ريهام في مطار بيروت مارس الماضي، إثر دعوى قدمها صعب، قبل أن تعود إلى مصر وتستأنف تحريك القضايا القانونية ضده.
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