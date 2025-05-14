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ريهام سعيد تُفجر مفاجأة قبل محاكمة نادر صعب بتهمة تشويه وجهها

نهكزن
ريهام سعيد
 
الأربعاء، 14-05-2025 12:19 م

الوكيل الإخباري-   صعّدت الإعلامية المصرية ريهام سعيد خلافها مع طبيب التجميل اللبناني نادر صعب، مؤكدة عبر حسابها الرسمي على إنستغرام أن محاكمته ستُعقد خلال أيام في مصر، بتهمة تشويه وجهها بعد عملية تجميل فاشلة.

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وأكدت ريهام تمسكها بحقها رغم ما وصفته بـ"محاولات الضغط للتنازل"، مشيرة إلى أن تقرير الطب الشرعي أثبت وجود إهمال طبي جسيم تسبب في تدهور حالتها الصحية والنفسية.


ويعود الخلاف بين الطرفين إلى عامين، وشهد تطورات درامية أبرزها توقيف ريهام في مطار بيروت مارس الماضي، إثر دعوى قدمها صعب، قبل أن تعود إلى مصر وتستأنف تحريك القضايا القانونية ضده.

 

ارم نيوز 

 
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