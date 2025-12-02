ريهام عبد الغفور تُثير الجدل بمنشور غامض

الوكيل الإخباري- أثارت الفنانة المصرية ريهام عبد الغفور جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها منشورًا عبر "فيس بوك" عبّرت فيه عن غضبها واستيائها من افتراءات وتجاوزات لم تكشف عن تفاصيلها.



وفي سياق فني، تستعد ريهام لطرح فيلمها الجديد "خريطة رأس السنة"، وهو عمل فانتازي يجمع بين الأجواء الشتوية والمشاهد الإنسانية، ويشارك في بطولته محمد ممدوح، أسماء أبو اليزيد، وهنادي مهنا، من تأليف يوسف وجدي وإخراج رامي الجندي. ويجري تصويره في عدة مدن أوروبية مع مشاهد تشويقية وإنسانية مؤثرة.



يُذكر أن ريهام عبد الغفور شاركت مؤخرًا في مسلسل "ظلم المصطبة" الذي عرض خلال رمضان، وتناول قضايا اجتماعية في البيئة الريفية بمدينة إيتاي البارود.

