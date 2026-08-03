زفاف رونالدو وجورجينا.. شرط غريب يثير الجدل

الوكيل الإخباري- كشفت تقارير صحافية برتغالية أن نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو يستعد للزواج من خطيبته جورجينا رودريغيز، حيث من المقرر إقامة حفل الزفاف يوم السبت في جزيرة ماديرا البرتغالية.

اضافة اعلان



وبحسب التقارير، حجز الثنائي فندق "سافوي بالاس" الفاخر لاستضافة مراسم الاستقبال، وسط استعدادات لإقامة حفل كبير.