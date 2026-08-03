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زفاف رونالدو وجورجينا.. شرط غريب يثير الجدل

شسثيق
كريستيانو رونالدو و جورجينا رودريغيز
 
الإثنين، 03-08-2026 11:24 ص

الوكيل الإخباري-   كشفت تقارير صحافية برتغالية أن نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو يستعد للزواج من خطيبته جورجينا رودريغيز، حيث من المقرر إقامة حفل الزفاف يوم السبت في جزيرة ماديرا البرتغالية.

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وبحسب التقارير، حجز الثنائي فندق "سافوي بالاس" الفاخر لاستضافة مراسم الاستقبال، وسط استعدادات لإقامة حفل كبير.


ويرتبط رونالدو وجورجينا منذ عام 2016، وأعلنا خطوبتهما في أغسطس الماضي، فيما ظهرا مؤخرًا وهما يرتديان خواتم ألماس.

 
 


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