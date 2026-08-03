زفاف رونالدو وجورجينا.. شرط غريب يثير الجدل

وبحسب التقارير، حجز الثنائي فندق "سافوي بالاس" الفاخر لاستضافة مراسم الاستقبال، وسط استعدادات لإقامة حفل كبير.
ويرتبط رونالدو وجورجينا منذ عام 2016، وأعلنا خطوبتهما في أغسطس الماضي، فيما ظهرا مؤخرًا وهما يرتديان خواتم ألماس.
-
أخبار متعلقة
-
ابنة وائل كفوري تسرق الأضواء في حفله الثاني ببيروت - فيديو
-
محمود نصر يحتفل بعيد ميلاده بحضور كارمن بصيبص - فيديو
-
أول ظهور لشيرين عبد الوهاب بعد أزمتها الصحية - فيديو
-
من هي ملكة الجمال بطلة كليب عمرو دياب؟
-
انفصال زوجين شهيرين يشعل مواقع التواصل - صورة
-
أحلام تتعرّض لموقف محرج جدًا.. هذا ما فعلته إحدى المعجبات معها أمام الجمهور
-
بسبب وعكة صحيّة... فنان عربي يوقف تصوير أغنيته الجديدة
-
بيروت تخلّد زياد الرحباني وأحمد قعبور بتسمية شارعين باسميهما