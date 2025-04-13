زفاف نارين بيوتي يخطف الأنظار بأجواء فخمة - فيديو

شقيقتا العروس، سيدرا وشيري بيوتي، ألقتا كلمة مؤثرة عبّرت عن الحب والدعم لنارين، فيما حسم ظهور والدها الجدل بشأن اعتراضه على الزواج، إذ ظهر وهو يرافقها لتسليمها للعريس.
واعتبر الجمهور أن الزفة كانت "خيالية"، لا سيما لحظة وصول نارين بسيارة فارهة برفقة خطيبها، في مشهد أشبه بقصص الأميرات. وكانت نارين قد شاركت متابعيها خلال الأيام الماضية بتفاصيل الحنة والتحضيرات، التي حصدت ملايين المشاهدات.
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