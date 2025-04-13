زفاف نارين بيوتي يخطف الأنظار بأجواء فخمة - فيديو

الوكيل الإخباري- انطلقت مراسم زفاف اليوتيوبر الشهيرة نارين بيوتي وسط أجواء فخمة ولافتة، جذبت أنظار المتابعين على مختلف منصات التواصل الاجتماعي. وتداول النشطاء صوراً ومقاطع فيديو وثّقت اللحظات الأولى للحفل، حيث ظهر العريس رامي سامو في انتظار عروسه، وسط أجواء احتفالية دافئة.

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شقيقتا العروس، سيدرا وشيري بيوتي، ألقتا كلمة مؤثرة عبّرت عن الحب والدعم لنارين، فيما حسم ظهور والدها الجدل بشأن اعتراضه على الزواج، إذ ظهر وهو يرافقها لتسليمها للعريس.



واعتبر الجمهور أن الزفة كانت "خيالية"، لا سيما لحظة وصول نارين بسيارة فارهة برفقة خطيبها، في مشهد أشبه بقصص الأميرات. وكانت نارين قد شاركت متابعيها خلال الأيام الماضية بتفاصيل الحنة والتحضيرات، التي حصدت ملايين المشاهدات.

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