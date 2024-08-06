زواج أبطال مسلسل "الطائر الرفراف".. وهذا الموعد!

الوكيل الإخباري- يستعد أبطال مسلسل "الطائر الرفراف" بيريل بوزام وإرسين أريجي للاحتفال بزواجهما هذا الشهر، فقد اختار الثنائي يوم 19 أغسطس/آب لإقامة حفل زفافهما، دون الكشف عن أي تفاصيل حول المكان والاستعدادات.



وجاء الخبر بمثابة مفاجأة لجمهور المسلسل التركي، وحرص الثنائي على إبقاء علاقتهما بعيدًا عن أعين الجمهور وكاميرات الإعلام.





وتداولت مواقع إخبارية تركية أن علاقة الثنائي بدأت منذ ما يقارب العام والنصف، أي أثناء تصويرهما المسلسل.

#ErsinArıcı pic.twitter.com/MqdPoJlUl4 الصحفية بيرسين تؤكد: بيريل بوزام و ارسين اريجي سيتزوجان بعد اسبوعين، يوم 19 اغسطس. #BerilPozam August 5, 2024

وكان أحدث ظهور للثنائي سوياً في أمريكا حيث يقضيان عطلتهما الصيفية، كما احتفلا مع الفنانة التركية عفراء بعيد ميلاد إرسين أريجي الذي صادف يوم 7 يوليو/تموز الماضي.

