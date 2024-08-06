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زواج أبطال مسلسل "الطائر الرفراف".. وهذا الموعد!

سونا وعابدين
بيريل بوزام وإرسين أريجي




 

الثلاثاء، 06-08-2024 09:43 ص

الوكيل الإخباري- يستعد أبطال مسلسل "الطائر الرفراف" بيريل بوزام وإرسين أريجي للاحتفال بزواجهما هذا الشهر، فقد اختار الثنائي يوم 19 أغسطس/آب لإقامة حفل زفافهما، دون الكشف عن أي تفاصيل حول المكان والاستعدادات.

 

وجاء الخبر بمثابة مفاجأة لجمهور المسلسل التركي، وحرص الثنائي على إبقاء علاقتهما بعيدًا عن أعين الجمهور وكاميرات الإعلام. 

وتداولت مواقع إخبارية تركية أن علاقة الثنائي بدأت منذ ما يقارب العام والنصف، أي أثناء تصويرهما المسلسل.

 

 

وكان أحدث ظهور للثنائي سوياً في أمريكا حيث يقضيان عطلتهما الصيفية، كما احتفلا مع الفنانة التركية عفراء بعيد ميلاد إرسين أريجي الذي صادف يوم 7 يوليو/تموز الماضي.

 

يذكر أن قصة حب جمعت شخصية إرسين أريجي وبيريل بوزام في مسلسل "طائر الرفراف" ولكنها انتهت بالفشل، وتحولت إلى حقيقة.

gnews

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