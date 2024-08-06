زواج أبطال مسلسل "الطائر الرفراف".. وهذا الموعد!

وتداولت مواقع إخبارية تركية أن علاقة الثنائي بدأت منذ ما يقارب العام والنصف، أي أثناء تصويرهما المسلسل.
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