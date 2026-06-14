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زواج الـ 10 سنوات ينتهي بـ "منشور محذوف".. ما الذي تخفيه الإعلامية؟

قبلش
ريهام سعيد
 
الأحد، 14-06-2026 08:23 ص

الوكيل الإخباري-   أثارت الإعلامية المصرية ريهام سعيد جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية بعد إعلان انفصالها عن زوجها ووالد ابنها عقب نحو 10 سنوات من الزواج.

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وأعلنت ريهام سعيد الخبر عبر صفحتها على "فيسبوك"، مؤكدة أن إعلان الانفصال جاء بناءً على رغبة الطرف الآخر، متمنية له التوفيق، قبل أن تفاجئ جمهورها بحذف المنشور بعد نحو ساعتين، ما أثار تساؤلات حول أسباب الحذف وما إذا كانت قد تراجعت عن القرار أو فضّلت إبعاد حياتها الشخصية عن الأضواء.


وجاء ذلك بعد رسالة غامضة نشرتها مؤخرًا، أعربت فيها عن ندمها على بعض التصرفات في حياتها الشخصية، مشيدة بالفنانة أنغام وبأسلوبها في التعامل مع الآخرين.


وفي سياق آخر، خضعت ريهام سعيد الأسبوع الماضي للتحقيق داخل نقابة الإعلاميين بشأن شكوى مرتبطة بحلقة من برنامج "صبايا الخير" تناولت قضية كلاب الشوارع. وأكدت خلال التحقيق التزامها بعرض مختلف وجهات النظر وطرح الرأي والرأي الآخر.


من جانبه، قرر نقيب الإعلاميين الدكتور طارق سعده حفظ التحقيق، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالمعايير المهنية والحيادية وميثاق الشرف الإعلامي في تناول القضايا المختلفة.

 

 
 


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