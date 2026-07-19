زواج سري وصدمة صحية لوالدتها.. فنانة مصرية تكشف تفاصيل عن حياتها

وأوضحت أن والدتها تعرضت لصدمة صحية بعد اكتشاف الزواج، ما جعلها تدرك لاحقاً أن قرارها لم يكن مدروساً.
وأكدت أنها لا تزال تحلم بتكوين أسرة، لكنها ترفض الزواج لمجرد الإنجاب، كما كشفت تكفلها منذ سنوات ببعض نفقات طفلة يتيمة. وأرجعت انسحابها من مسلسل "عيلة تعمل عمايل" إلى سوء التنظيم والخلاف مع إدارة الإنتاج، نافية وجود خلاف مع زملائها.
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