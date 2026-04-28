زوجة الفنان هاني شاكر تحسم الجدل بشأن وفاته!

وأوضحت، في بيان، أنها تواصلت هاتفيًا مع السيدة نهلة زوجة الفنان هاني شاكر، حيث طمأنتها على حالته، وترجو الدعاء له بالشفاء وعودته لجمهوره وأسرته.
وأضافت أن زوجة الفنان طلبت منها توضيح الحقيقة للجمهور، والتأكيد على أن أي أخبار تتعلق بهاني شاكر يجب أن تصدر فقط من نجله أو من خلال نقابة المهن الموسيقية عن طريق الفنان مصطفى كامل والفنانة نادية مصطفى.
وشددت على ضرورة تحرّي الدقة قبل تداول مثل هذه الأخبار، خاصةً لما تسببه من قلق لمحبيه وأسرته، مطالبة الجمهور ووسائل الإعلام بالاعتماد على المصادر الرسمية فقط.
-
أخبار متعلقة
-
وفاة فنان عربي شهير بشكلٍ مفاجىء - صورة
-
السيلاوي يعلن انفصاله عن زوجته ويكشف السبب!
-
عباس النوري يرثي أحمد خليفة: سننكر الذاكرة إن أنكرنا حضورك
-
"الفن لا يزال بخير".. ليلى علوي توجه رسالة لـ"يحيى الفخراني"
-
بعد غياب استمر عامين... مخرج شهير يعود بعمل جديد!
-
الكشف عن وضع الفنان هاني شاكر الصحي
-
في أوّل تعليق لها... كيف ردّت ميرفت أمين على أخبار تعرّضها لوعكة صحية؟
-
للمرة الاولى.. شيرين عبد الوهاب تتحدث عن فترة مرضها