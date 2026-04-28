زوجة الفنان هاني شاكر تحسم الجدل بشأن وفاته!

الوكيل الإخباري- نفت الفنانة نادية مصطفى، المتحدثة باسم نقابة الموسيقيين في مصر، صحة ما تم تداوله مؤخرًا بشأن وفاة الفنان هاني شاكر، مؤكدة أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة.





وأوضحت، في بيان، أنها تواصلت هاتفيًا مع السيدة نهلة زوجة الفنان هاني شاكر، حيث طمأنتها على حالته، وترجو الدعاء له بالشفاء وعودته لجمهوره وأسرته.





وأضافت أن زوجة الفنان طلبت منها توضيح الحقيقة للجمهور، والتأكيد على أن أي أخبار تتعلق بهاني شاكر يجب أن تصدر فقط من نجله أو من خلال نقابة المهن الموسيقية عن طريق الفنان مصطفى كامل والفنانة نادية مصطفى.



وشددت على ضرورة تحرّي الدقة قبل تداول مثل هذه الأخبار، خاصةً لما تسببه من قلق لمحبيه وأسرته، مطالبة الجمهور ووسائل الإعلام بالاعتماد على المصادر الرسمية فقط.









