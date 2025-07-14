زوجة باسم ياخور تخرج عن صمتها وترد على المنتقدين- صور

الوكيل الإخباري- ردّت الكاتبة السورية رنا الحريري، زوجة الفنان باسم ياخور، على موجة انتقادات طالت محتواها عبر "إنستغرام"، بسبب تركيزه على تفاصيل حياتها اليومية مثل الطبخ والتنظيف والعناية بالحيوانات.

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وقالت الحريري في منشور صريح:

"أنا بكتب، وبشتغل، وبطبخ، وبهتم بأعمال البيت، وبتسلّى، وبسافر… أنا إنسانة قبل كل شي، وما بختصر نفسي بصفة أو تعريف معيّن".

وأكدت أن صفحاتها على مواقع التواصل شخصية وليست مهنية، وأنها لا تنشر سيناريوهات أعمالها بسبب حقوق الملكية الفكرية التي تعود للشركات المنتجة.



وختمت رسالتها برسالة للمنتقدين:

"إذا كنتوا عم تكتبولي حرصًا وخوفًا على مستقبلي المهني، أنا بشكركم، وبتمنّى يكون هاد التوضيح كافي لتتطمّنوا".



رسالة رنا جاءت واضحة في رفض القيود والدفاع عن خصوصيتها، مؤكدة أن من حقها التعبير عن ذاتها بعيدًا عن الصور النمطية والأحكام المسبقة.

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