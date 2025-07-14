زوجة باسم ياخور تخرج عن صمتها وترد على المنتقدين- صور

وقالت الحريري في منشور صريح:
"أنا بكتب، وبشتغل، وبطبخ، وبهتم بأعمال البيت، وبتسلّى، وبسافر… أنا إنسانة قبل كل شي، وما بختصر نفسي بصفة أو تعريف معيّن".
وختمت رسالتها برسالة للمنتقدين:
"إذا كنتوا عم تكتبولي حرصًا وخوفًا على مستقبلي المهني، أنا بشكركم، وبتمنّى يكون هاد التوضيح كافي لتتطمّنوا".
رسالة رنا جاءت واضحة في رفض القيود والدفاع عن خصوصيتها، مؤكدة أن من حقها التعبير عن ذاتها بعيدًا عن الصور النمطية والأحكام المسبقة.
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