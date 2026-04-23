زوجة هاني شاكر تخرج عن صمتها.. وهذه حالته الصحية

هاني شاكر
هاني شاكر وزوجته
 
الخميس، 23-04-2026 09:50 ص

الوكيل الإخباري-   خرجت نهلة توفيق، زوجة الفنان المصري هاني شاكر، عن صمتها من داخل أحد المستشفيات في باريس، وكشفت حقيقة الصورة المتداولة لزوجها وهو على سرير المرض، مؤكدة أنها "مفبركة بالكامل".

وفي السياق، نشر الناقد الفني طارق الشناوي عبر حسابه على فيسبوك نص الرسالة التي تلقاها مباشرة من زوجة شاكر.


وجاء في رسالة نهلة توفيق: "الصورة التي تم تداولها لهاني شاكر وهو في المستشفى ليست حقيقية، بل مولّدة بالذكاء الاصطناعي، ولا يمكن لأحد اقتحام غرفة هاني شاكر، لا في القاهرة ولا في باريس".
وأضافت: "هاني لا يزال بحاجة إلى دعاء كل المحبين لكي يعبر بإذن الله إلى شاطئ الشفاء. كل المحبة للفنان الذي منح حياتنا ولا يزال السعادة والبهجة".


وتزامنت هذه التصريحات مع مؤشرات طبية مطمئنة نسبيًا، إذ أفادت مصادر مقرّبة من الفريق المعالج بأن الحالة الصحية للفنان بدأت تسلك مسارًا أكثر استقرارًا، بعد أيام وُصفت بالحرجة داخل وحدة العناية المركزة.


وأشارت المصادر إلى أن المؤشرات الحيوية الأخيرة تحمل "طاقة إيجابية"، مع ظهور استجابة مشجعة للبروتوكول العلاجي المكثف، في حين بدأ الأطباء خفض الاعتماد تدريجيًا على أجهزة الدعم التنفسي، ضمن خطة تعافٍ مدروسة.

 
 


