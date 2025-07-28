زوجة وائل جسار ترد على شائعة هروب ابنتها

الوكيل الإخباري- خرجت ميراي جسار، زوجة الفنان اللبناني وائل جسار، عن صمتها وردّت عبر فيديو نشرته على منصات التواصل الاجتماعي على إشاعات طالت ابنتهما ماريلين، تداولها البعض خلال الساعات الماضية، زاعمين "هروبها مع شاب".

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ميراي نفت الخبر جملة وتفصيلًا، قائلة:

"عادة ما منرد على الإشاعات، بس لما توصل لأولادنا، لازم نحكي... في ناس فاضية وبتخترع قصص من خيالها."



وأوضحت أن ماريلين موجودة معها حاليًا في قبرص برفقة شقيقها، حيث يحتفلان بعيد ميلادها الـ19 وسط أجواء عائلية دافئة.

كما نفت أيضًا ما تردد عن تعرض وائل جسار لأزمة صحية، مؤكدة أنه بصحة جيدة ويستعد لإحياء حفل كبير في جدة بمشاركة الفنانة إليسا.



وختمت حديثها برسالة حاسمة:

"نحنا عيلة محترمة، بنحب الناس وبنحترم الكل، بس عيب توصلوا لهالمرحلة من اختلاق القصص... وماريلين رح تطلع من بيت أهلها عروس معززة مكرمة متل ما بتستحق."



الرد جاء بعد موجة إشاعات أثارت قلق جمهور وائل جسار ومحبيه في لبنان والعالم العربي.