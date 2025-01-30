زوج فنانة سورية: زوجتي بين الحياة والموت - صورة

وفي ظل تدهور حالتها الصحية، ناشد زوجها سامر جمهورها بالدعاء لها، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: "أنا سامر، زوج أنجي، ادعولها كتير، أنجي بحاجة لدعائكم، وضعها صعب بين الحياة والموت، أمانة تدعوا لها". يذكر أن الحالة الصحية لأنجي تعتبر حرجة، مما جعل زوجها يوجه هذه المناشدة مؤكدًا على خطورة الوضع.
وتنتظر عائلتها والجمهور من كل أنحاء العالم أن تتجاوز هذه الأزمة الصحية بسلام، مع دعوات الشفاء العاجل لها ولطفلها.
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