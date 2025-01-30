زوج فنانة سورية: زوجتي بين الحياة والموت - صورة

الوكيل الإخباري- أعلنت الممثلة السورية أنجي مراد عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرضها لوعكة صحية شديدة، حيث كتبت في إحدى تدويناتها: "أنا عم احتضر، سامحوني"، موضحة أنها تعاني من أزمة رئوية حادة ناجمة عن فيروس خطير لم يتم تحديده بعد. ويأتي هذا في وقت حساس حيث أنها في الشهر الخامس من حملها وتخضع حاليًا للعزل الطبي.



وفي ظل تدهور حالتها الصحية، ناشد زوجها سامر جمهورها بالدعاء لها، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: "أنا سامر، زوج أنجي، ادعولها كتير، أنجي بحاجة لدعائكم، وضعها صعب بين الحياة والموت، أمانة تدعوا لها". يذكر أن الحالة الصحية لأنجي تعتبر حرجة، مما جعل زوجها يوجه هذه المناشدة مؤكدًا على خطورة الوضع.



وتنتظر عائلتها والجمهور من كل أنحاء العالم أن تتجاوز هذه الأزمة الصحية بسلام، مع دعوات الشفاء العاجل لها ولطفلها.

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