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زينة تشعل مواقع التواصل برسالة غامضة.. من تقصد؟

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الفنانة المصرية زينة
 
الأربعاء، 09-04-2025 01:13 م

الوكيل الإخباري-  أثارت الفنانة المصرية زينة جدلاً واسعاً بعد نشرها لصور جديدة عبر حسابها على "إنستغرام" أرفقتها بكلمات مؤثرة وجاء فيها: "إذا مات القلب ذهبت الرحمة .. وإذا مات العقل ذهبت الحكمة .. وإذا مات الضمير ذهب كل شيء".

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وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير مع كلمات زينة الغامضة، حيث عبر الكثيرون عن إعجابهم بأسلوبها الراقي ورسالتها العميقة، في حين حاول البعض تفسير هذه الرسالة وربطها بمواقف شخصية قد تمر بها الفنانة.


من جهة أخرى، عبرت زينة عن سعادتها الكبيرة بنجاح مسلسلها الرمضاني "العتاولة 2"، الذي تصدّر قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة في موسم رمضان 2025.


وفي منشور لها عبر حسابها على "فيس بوك"، كتبت قبل عدة أيام: "مسلسل العتاولة رقم ١ بنهاية الشهر الكريم وفقاً لتقرير القنوات، شكراً على كل الحب والدعم، وكل عام وأنتم بخير".

 

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