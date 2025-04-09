زينة تشعل مواقع التواصل برسالة غامضة.. من تقصد؟

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير مع كلمات زينة الغامضة، حيث عبر الكثيرون عن إعجابهم بأسلوبها الراقي ورسالتها العميقة، في حين حاول البعض تفسير هذه الرسالة وربطها بمواقف شخصية قد تمر بها الفنانة.
من جهة أخرى، عبرت زينة عن سعادتها الكبيرة بنجاح مسلسلها الرمضاني "العتاولة 2"، الذي تصدّر قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة في موسم رمضان 2025.
وفي منشور لها عبر حسابها على "فيس بوك"، كتبت قبل عدة أيام: "مسلسل العتاولة رقم ١ بنهاية الشهر الكريم وفقاً لتقرير القنوات، شكراً على كل الحب والدعم، وكل عام وأنتم بخير".
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