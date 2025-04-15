زينة مكي تقتحم مقابلة عباس النوري وتتغزل به .. اليكم ما حصل بينهما

الوكيل الإخباري- اقتحمت الممثلة اللبنانية زينة مكي مقابلة مباشرة كان يُجريها الممثل السوري عباس النوري، وذلك في لحظة عفوية عبّرت خلالها عن إعجابها الكبير به واحترامها لمسيرته الفنية.

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وخلال حديثها، وجّهت زينة للنوري كلمات مؤثرة قائلة:

"أنت بتحب تقلي كل عام وانت بخير، لأن كل يوم معك بالنسبة إلي عيد"، في إشارة رمزية إلى مكانته الخاصة في قلبها. وردّ عليها النوري مازحًا:

"عفكرة شغلة حلوة إنو الواحد كل يوم عيد ميلاده!"



وفي سياق الحديث، أبدى النوري دعمه لحرية التعبير والخيارات الشخصية، حين شجّع زينة على رسم المزيد من الوشوم على جسدها قائلاً:

"بعد في كتير مطارح، وأنا مع الحرية الشخصية."



ثم اختتم حديثه معها بروح الدعابة، قائلاً:

"لو بتفلي من المقابلة حتى احكي بحرية!"



الموقف لقي تفاعلاً واسعًا عبر مواقع التواصل، حيث أشاد المتابعون بالعفوية والاحترام المتبادل بين الفنانين.