زينة مكي تقتحم مقابلة عباس النوري وتتغزل به .. اليكم ما حصل بينهما

وخلال حديثها، وجّهت زينة للنوري كلمات مؤثرة قائلة:
"أنت بتحب تقلي كل عام وانت بخير، لأن كل يوم معك بالنسبة إلي عيد"، في إشارة رمزية إلى مكانته الخاصة في قلبها. وردّ عليها النوري مازحًا:
"عفكرة شغلة حلوة إنو الواحد كل يوم عيد ميلاده!"
وفي سياق الحديث، أبدى النوري دعمه لحرية التعبير والخيارات الشخصية، حين شجّع زينة على رسم المزيد من الوشوم على جسدها قائلاً:
"بعد في كتير مطارح، وأنا مع الحرية الشخصية."
ثم اختتم حديثه معها بروح الدعابة، قائلاً:
"لو بتفلي من المقابلة حتى احكي بحرية!"
الموقف لقي تفاعلاً واسعًا عبر مواقع التواصل، حيث أشاد المتابعون بالعفوية والاحترام المتبادل بين الفنانين.
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