الثلاثاء 2025-04-15 03:04 م
 

زينة مكي تقتحم مقابلة عباس النوري وتتغزل به .. اليكم ما حصل بينهما

فل
زينة مكي
 
الثلاثاء، 15-04-2025 01:49 م

الوكيل الإخباري- اقتحمت الممثلة اللبنانية زينة مكي مقابلة مباشرة كان يُجريها الممثل السوري عباس النوري، وذلك في لحظة عفوية عبّرت خلالها عن إعجابها الكبير به واحترامها لمسيرته الفنية.

اضافة اعلان


وخلال حديثها، وجّهت زينة للنوري كلمات مؤثرة قائلة:
"أنت بتحب تقلي كل عام وانت بخير، لأن كل يوم معك بالنسبة إلي عيد"، في إشارة رمزية إلى مكانته الخاصة في قلبها. وردّ عليها النوري مازحًا:
"عفكرة شغلة حلوة إنو الواحد كل يوم عيد ميلاده!"


وفي سياق الحديث، أبدى النوري دعمه لحرية التعبير والخيارات الشخصية، حين شجّع زينة على رسم المزيد من الوشوم على جسدها قائلاً:
"بعد في كتير مطارح، وأنا مع الحرية الشخصية."


ثم اختتم حديثه معها بروح الدعابة، قائلاً:
"لو بتفلي من المقابلة حتى احكي بحرية!"


الموقف لقي تفاعلاً واسعًا عبر مواقع التواصل، حيث أشاد المتابعون بالعفوية والاحترام المتبادل بين الفنانين.

 

لبنان 24 

 
gnews

أحدث الأخبار

غلب

فن ومشاهير راغب يخلف وعده لحياة في الحلقة 11 من "آسر"

القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي

أخبار محلية القوات المسلحة الأردنية تحتفل باليوم الوطني للعلم الأردني

علي خامنئي

عربي ودولي خامنئي: لست متفائلاً ولا متشائماً حيال المحادثات مع أميركا

ل

أخبار محلية 3 مترشحين يتنافسون على منصب نقيب أطباء الأسنان

مدخل الجامعة الأردنية

أخبار محلية الجامعة الأردنية توقّع مذكرة تفاهم مع "كونِك مي"

صورة تعبيرية

اقتصاد محلي توضيح حول حركات الدفع عن طريق إي فواتيركم

طائرات رافال الجديدة

عربي ودولي تحذير إسرائيلي من سلاح قادم لمصر سيقلب موازين القوى

ل

أخبار محلية اتفاقية لإطلاق الجائزة الوطنية للابتكار الأخضر



 
 





الأكثر مشاهدة