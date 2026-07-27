سارة أبي كنعان تستعرض حملها في أشهره الأخيرة - صورة

وتزوجت سارة من الممثل وسام فارس في حزيران 2024 بعد قصة حب جمعتهما، وأعلنا في حزيران الماضي انتظارهما مولودهما الأول عبر فيديو خاص صُوّر في ديزني لاند.
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