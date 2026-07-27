الإثنين 2026-07-27 01:47 م

سارة أبي كنعان تستعرض حملها في أشهره الأخيرة - صورة

سي
سارة أبي كنعان
 
الإثنين، 27-07-2026 11:49 ص

الوكيل الإخباري-   نشرت الممثلة اللبنانية سارة أبي كنعان صورًا جديدة عبر حسابها على "إنستغرام"، ظهرت فيها ببطن بارز خلال أشهر حملها الأخيرة.

وتزوجت سارة من الممثل وسام فارس في حزيران 2024 بعد قصة حب جمعتهما، وأعلنا في حزيران الماضي انتظارهما مولودهما الأول عبر فيديو خاص صُوّر في ديزني لاند.

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