سامر المصري يروي ما فعله به النظام السوري وينتقد زميله تيم حسن! (فيديو)

الوكيل الإخباري- حلّ الفنان السوري سامر المصري ضيفًا على بودكاست "عندي سؤال" مع الإعلامي محمد قيس عبر منصة وقناة "المشهد"، حيث تحدث بصراحة عن محطات مفصلية في حياته الشخصية والمهنية، وكشف تفاصيل عودته إلى سوريا بعد غياب طويل دام أكثر من 14 عامًا.

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وأكد المصري أنه انهار بالبكاء فور وصوله إلى مطار دمشق، مشيرًا إلى أن لحظة العودة كانت مشحونة بالعاطفة والحنين، رغم محاولاته إظهار التماسك.



وعن مشاهداته في سوريا، قال إن البلاد لم تعد كما كانت، في ظل دمار طال الأرض والناس، لكنه شعر أن "روح السوريين لم تتغير"، ولا تزال الطاقة الإيجابية تسكن شوارع الشام، حيث قال: "رائحة الحرية عادت بعد غياب طويل".



وكشف المصري أسباب مغادرته سوريا، موضحًا أنه شعر بأن الفنانين زُجّوا في صراعات سياسية، وأنه تلقى اتصالات من أطراف مختلفة تطالبه بدعم النظام، لكنه رفض، فتعرض للتهديد، مما دفعه لمغادرة البلاد إلى لبنان ثم دبي.



وفي مفاجأة، أعلن المصري عن تحضيره لفيلم سينمائي يوثق فيه الأحداث التي عاشها الفنانون السوريون خلال الأزمة، موضحًا أن كثيرًا من زملائه لا يزالون يدفعون ثمن مواقف سياسية "فُرضت عليهم".



وعند سؤاله عن الرئيس السوري الحالي أحمد الشرع، قال إنه لم يلتقه بعد، لكنه عبّر عن رغبته بذلك، آملاً أن يساهم في بناء مستقبل سوريا، ويبحث معه سبل إعادة إعمار البلاد.