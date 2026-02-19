سامر المصري يغني شارة "ما اختلفنا 3"

01:22 م

الوكيل الإخباري- استهلّ النجم السوري سامر المصري الموسم الثالث من مسلسل ما اختلفنا بأداء شارة العمل، في خطوة لافتة حظيت باهتمام واسع من الجمهور.





ويحمل الموسم الجديد إنتاجًا مشتركًا بين سوريا ولبنان، ويواصل تقديم لوحات كوميدية تتناول قضايا اجتماعية وسياسية من وحي الحياة اليومية، بأسلوب ساخر يجمع بين البساطة والعمق.



وقدّم المصري أغنية "أنا منيح" التي جاءت منسجمة مع روح الجزء الثالث، إذ حملت طابعًا نقديًا ساخرًا يعكس مفارقة الواقع ومحاولة التكيّف معه. ووقّع كلمات الأغنية وألحانها وتوزيعها الموسيقي فادي مارديني، حيث عكست الأغنية بلغة يومية خفيفة التناقض بين صعوبة الظروف والإصرار على إظهار الأمور وكأنها بخير، بما يتماهى مع مضمون اللوحات الكوميدية التي يعتمدها العمل.





