سامي عبد الحليم يدخل العناية المركزة للمرة السادسة

وطلبت أبو سديرة من محبي الفنان الدعاء له بالشفاء العاجل، في ظل الأزمة الصحية التي يمر بها منذ إصابته بجلطة دماغية قبل ثلاثة أشهر.
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