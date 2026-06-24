سامي عبد الحليم يدخل العناية المركزة للمرة السادسة

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الوكيل الإخباري- أُدخل الفنان المصري سامي عبد الحليم إلى العناية المركزة مجدداً بعد تدهور حالته الصحية، وذلك للمرة السادسة، وفق ما أعلنته زوجته منى أبوسديرة عبر حسابها على "فيسبوك". اضافة اعلان





وطلبت أبو سديرة من محبي الفنان الدعاء له بالشفاء العاجل، في ظل الأزمة الصحية التي يمر بها منذ إصابته بجلطة دماغية قبل ثلاثة أشهر.





