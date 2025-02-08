ساندي تكشف عن مغامرة تامر حسني معها

الوكيل الإخباري- كشفت الفنانة ساندي عن مفاجأة جديدة تتعلق بفيلم "تاج" الذي قام ببطولته الفنان تامر حسني، حيث أكدت أن مشاركتها في الفيلم كانت مغامرة من تامر حسني، خاصة بعد اختيارها لتجسيد دور الفتاة الشريرة. وقالت ساندي في تصريحات صحافية: "كانت بالنسبة لي مفاجأة أن تامر غامر واختارني في هذا الدور، وكانت سعادتي كبيرة برد فعل الجمهور الذي كان إيجابياً بشكل ملحوظ."

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وفي سياق آخر، عبرت ساندي عن سعادتها الكبيرة بفكرة عودة الألبومات الغنائية إلى سوق الفن بعد النجاح الكبير الذي حققه ألبوم أحمد سعد وتامر عاشور، مشيرة إلى أن أغاني "السينغل" قد تظلم الفنان ولا تُظهره بشكل كامل. كما أكدت أنها تحب أحمد سعد كثيراً وتتمنى تقديم دويتو غنائي معه، مشيرة إلى أن هناك مشروعاً غنائياً كان بينهما قبل أن يتوقف بسبب أحداث ثورة يناير.

كما تحدثت ساندي في تصريحات سابقة عن علاقتها بالملحن الراحل محمد رحيم، حيث كشفت أنه ساعدها في بداية مشوارها الفني بشكل مجاني، وأنه كان حريصاً على نجاح ألبوماتها الفنية. وقالت ساندي: "رأيت محمد رحيم قبل وفاته بخمسة أيام، وكان لدينا أغنية نعمل عليها وكان متحمساً لها.

وكان من المفترض أن أسجلها في نفس اليوم الذي توفي فيه، وعندما سمعت الخبر شعرت بصدمة كبيرة."



وعن وصيتها، قالت ساندي: "أقول لأي مبدع لم يأخذ حقه: اصبر، بعد وفاتك سيحصلون على التقدير الذي تستحقه. أنا قدمت أغنية "أصحاب ماصانوش"، وأتمنى أن تكونوا قد فهمتم قيمتي الآن. وصيتي أنني لا أريد أن يتم تذكري بعد وفاتي إذا لم أُقدّر في حياتي، لأن الإعلام قد ينسى المبدعين بسبب تريندات تافهة."