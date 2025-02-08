ساندي تكشف عن مغامرة تامر حسني معها

كما تحدثت ساندي في تصريحات سابقة عن علاقتها بالملحن الراحل محمد رحيم، حيث كشفت أنه ساعدها في بداية مشوارها الفني بشكل مجاني، وأنه كان حريصاً على نجاح ألبوماتها الفنية. وقالت ساندي: "رأيت محمد رحيم قبل وفاته بخمسة أيام، وكان لدينا أغنية نعمل عليها وكان متحمساً لها.
وعن وصيتها، قالت ساندي: "أقول لأي مبدع لم يأخذ حقه: اصبر، بعد وفاتك سيحصلون على التقدير الذي تستحقه. أنا قدمت أغنية "أصحاب ماصانوش"، وأتمنى أن تكونوا قد فهمتم قيمتي الآن. وصيتي أنني لا أريد أن يتم تذكري بعد وفاتي إذا لم أُقدّر في حياتي، لأن الإعلام قد ينسى المبدعين بسبب تريندات تافهة."
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