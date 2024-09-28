سبب اعتذار عبدالمنعم عمايري عن مسلسل "إيزيل"

الوكيل الإخباري- كشف الفنان عبدالمنعم عمايري عن سبب اعتذاره عن المشاركة في النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير "إيزيل Ezel"، الذي حقق انتشارًا كبيرًا داخل تركيا وخارجها خلال عرضه.

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وفي تصريحات تلفزيونية، أوضح عمايري أن هذا المسلسل يعد تجربة مهمة وسيحقق انتشارًا كبيرًا، خاصة أن الجمهور يتابع الأعمال المعرّبة الناجحة، لكنه اعتذر عنه نظرًا لعدم الاتفاق حول بعض البنود.



وأضاف: "مسلسل (إيزيل) الذي يتم تصويره حاليًا كان هناك احتمال لمشاركتي به، وعُرض عليّ الأمر، لكن اختلفت مع المنتج بشأن مجموعة من الأمور. حدثت مفاوضات ونقاشات، لكن لم يتم الاتفاق بيننا في النهاية".



وأشار عبدالمنعم عمايري إلى أنه لا يمانع المشاركة في الأعمال المعرّبة، لكنها تحتاج إلى وقت وتفرغ كبير، على الأقل سنة كاملة.



تفاصيل مسلسل "إيزيل"

وقد أظهرت لقطات متداولة انطلاق تصوير مسلسل "إيزيل" في تركيا، بمشاركة باسل خياط وخالد القيش وعدد آخر من النجوم.



يعتبر "إيزيل" من أنجح المسلسلات التركية على صعيد تركيا وخارجها، حيث انطلق عرضه في عام 2009، وانتهت آخر حلقاته في سبتمبر 2011. وهو مسلسل مقتبس عن الرواية الفرنسية "الكونت دي مونت كريستو".



بطل المسلسل بنسخته التركية كان كنان إميرزالي أوغلو، إلى جانب جانسو ديري، سيديف أغجي، باريش فالاي، يجيت أوزشينير وغيرهم من نجوم تركيا.



تدور أحداث المسلسل في إطار درامي رومانسي حول ثلاثة أصدقاء (إيزل، علي، وجنكيز) تتوتر علاقتهم بعد أن يقرر "جنكيز" و"علي" سرقة بنك بمساعدة "عائشة"، حبيبة "إيزل"، وتوريط "إيزل" في هذه السرقة. وبعد دخوله السجن بتهمة السرقة، يبدأ "إيزل" التخطيط للانتقام من صديقيه وحبيبته، ووسط دائرة الانتقام والثأر تتكشف حقائق جديدة وصادمة.