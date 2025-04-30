سبب انفصال ماريتا الحلاني وكميل أبي خليل بعد زواج قصير

الوكيل الإخباري- ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي منذ الأمس بخبر انفصال الفنانة ماريتا الحلاني عن زوجها كميل أبي خليل، بعد أقل من عامين على زواجهما.

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وقد حذف كلّ من كميل وماريتا صورهما المشتركة من حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، ما عزّز من صحة هذه الأنباء.



وعلى الرغم من تأكيد مجموعة من المصادر الخبر لعدد من الوسائل الإعلامية، إلا أنه لم يصدر عن ماريتا أو كميل أي بيان رسمي حتى الآن.



وذكرت قناة تلفزيونية لبنانية أن ماريتا وكميل لم يتفقا طوال فترة زواجهما، مما أدى إلى اتخاذ قرار الانفصال.



يُشار إلى أن ماريتا الحلاني، ابنة الفنان عاصي الحلاني، كانت قد تزوجت من المنتج كميل أبي خليل في زواج مدني أقيم بتاريخ 7 حزيران 2023 في أبوظبي.