الثلاثاء 2025-10-14 08:41 ص
 

سبب وفاة شقيق الفنانة ميادة الحناوي

سبب وفاة شقيق ميادة الحناوي
ميادة الحناوي
 
الثلاثاء، 14-10-2025 06:39 ص

الوكيل الإخباري-   توفي الباحث الموسيقي عثمان الحناوي، شقيق الفنانة السورية ميادة الحناوي، بعد صراع مع المرض، وفقاً لما أعلنه مواطنه الفنان قاسم ملحو.

اضافة اعلان


وشارك قاسم ملحو الخبر عبر حسابه على منصة "فيسبوك"، ونشر صورة للراحل، داعياً له بالرحمة والمغفرة، وقال: عثمان الحناوي، في ذمة الله بعد صراع مع المرض، ترحموا عليه، ربي يرحمه ويغفر له، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

من جانبها، قدمت نقابة الفنانين السوريين التعزية للفنانة ميادة الحناوي بوفاة شقيقها، وقالت: تعازينا القلبية للزميلة الفنانة القديرة ميادة الحناوي، بوفاة شقيقها الباحث الموسيقي عثمان الحناوي، إنا لله و إنا إليه راجعون.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

شعار منظمة الصحة العالمية

فلسطين الصحة العالمية: دخول 8 شاحنات إمدادات طبية إلى غزة

بايدن وكلينتون يشيدان بترامب لدوره في وقف حرب غزة

عربي ودولي بايدن وكلينتون يشيدان بترامب لدوره في وقف حرب غزة

دونالد ترامب وبرابوو سوبيانتو

عربي ودولي فضحهما الميكروفون.. طلب مفاجئ من الرئيس الإندونيسي لترامب خلال قمة شرم الشيخ

قوات الاحتلال الإسرائيلي

فلسطين جيش الاحتلال يقتحم نابلس وطوباس بالضفة الغربية

علما الصين والولايات المتحدة

عربي ودولي بكين: أخطرنا واشنطن بفرض قيود على المعادن الأرضية النادرة قبل الإعلان عنها

سلمان مفلح فلاح القضاة عائدة عبدالرزاق النمر الدباس مروان إبراهيم محمد دعسان هيام عيسى مفضي الفراج مهند عوض سلامة أسعد نصر نسيم يعقوب الصناع إلياس جورج إلياس شحبرات محمد عبدالله ابوعرب عواد بشارة الجم

الوفيات وفيات الثلاثاء 14-10-2025

الدولار الأميركي

أسواق ومال الدولار ينتعش مع تراجع المخاوف من تجدد خلاف تجاري بين بكين وواشنطن

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

عربي ودولي ترامب يؤكد أنه سيلتقي زيلينسكي في البيت الأبيض الجمعة



 
 





الأكثر مشاهدة