سبب وفاة شقيق الفنانة ميادة الحناوي

الوكيل الإخباري- توفي الباحث الموسيقي عثمان الحناوي، شقيق الفنانة السورية ميادة الحناوي، بعد صراع مع المرض، وفقاً لما أعلنه مواطنه الفنان قاسم ملحو.

