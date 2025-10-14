سبب وفاة شقيق الفنانة ميادة الحناوي

من جانبها، قدمت نقابة الفنانين السوريين التعزية للفنانة ميادة الحناوي بوفاة شقيقها، وقالت: تعازينا القلبية للزميلة الفنانة القديرة ميادة الحناوي، بوفاة شقيقها الباحث الموسيقي عثمان الحناوي، إنا لله و إنا إليه راجعون.
