الأربعاء 2026-02-11 11:00 ص

ستُشارك في موسم رمضان.. هل تراجعت دانا مارديني عن قرار اعتزالها؟

الأربعاء، 11-02-2026 10:08 ص
الوكيل الإخباري-   بعد إعلان إعتزالها، أطلت الفنانة السورية دانا مارديني في البرومو التشويقي لمسلسل "القيصر – لا مكان لا زمان"، المقرر عرضه في موسم رمضان 2026. اضافة اعلان



وظهرت دانا في الإعلان الترويجي للمسلسل، كما نشرت الشركة المنتجة بوسترًا رسميًا خاصًا بها بعد مشاركتها في إحدى ثلاثيات العمل العشر، غير أن تصوير هذه الثلاثية جرى قبل أشهر، أي قبل اتخاذها قرار اعتزال الدراما التلفزيونية والتفرغ للمسرح والسينما.
 
وكانت مارديني أعلنت عبر حسابها على "إنستغرام" اعتزالها التمثيل التلفزيوني بشكل نهائي في تموز الماضي، مؤكدة أنها لن تعمل مستقبلًا في هذا المجال، مهما كانت الجهة المنتجة أو القناة العارضة، مشددة على رغبتها في متابعة شغفها الفني خارج إطار التلفزيون.
 
 


