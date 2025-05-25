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ستيفاني عطالله تبكي في زفافها وتوجّه كلمات مؤثرة لزاف (فيديو)

عاتف
ستيفاني عطالله و زاف
 
الأحد، 25-05-2025 11:37 ص

الوكيل الإخباري-  دخلت الممثلة اللبنانية ستيفاني عطالله القفص الذهبي، يوم السبت، بزواجها من الفنان زاف، في حفل شهد أجواء عاطفية واحتفالاً واسعاً بين الأصدقاء والمحبين.

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وتداول الحضور مقاطع مؤثرة من الزفاف عبر مواقع التواصل، أبرزها لحظة توجّهت فيها عطالله إلى زوجها بكلمات صادقة، قالت فيها:
"أنت الوحيد الذي أشعر بالأمان إلى جانبه."


كما استذكرت خلال الحفل لقائهما الأول، مشيرة إلى أنها تعرفت عليه أثناء عزفه على الغيتار في إحدى المناطق اللبنانية، في لحظة وصفتها بـ"الفارقة" في حياتها.

 

 

لبنان 24 

 
gnews

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