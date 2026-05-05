سجّلها ولم يتمّ طرحها بعد... هذه آخر أغنيّة للفنان هاني شاكر

وقال إن آخر أغنيات الراحل تحمل عنوان "مبقتش أنام"، وقد تم تسجيلها بالفعل، وكان من المفترض طرحها بعد عيد الفطر الماضي.
وأضاف أن الأغنية نُفذت بشكل كامل، وسجلها شاكر بصوته قبل سفره إلى الأردن لإجراء عملية تغيير المفصل.
وأوضح زعيم أنه زار شاكر لاحقًا، لكنه لم يكن في كامل صحته، ورغم ذلك طلب منه سماع الأغنية، إلا أنه أبلغه بأنه سيستمع إليها بعد يومين.
وبشأن طرح الأغنية، أكد زعيم أنها جاهزة، مشيرًا إلى أن قرار إصدارها من عدمه يعود إلى شريف، نجل الفنان الراحل.
