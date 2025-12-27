سجن فضل شاكر يعطل أغنية سعد لمجرد

الأغنية بعنوان "القمر ديالي" وتمزج بين اللهجتين المغربية والمصرية، وأشرفت على كلماتها ولحنها الفنانة اليمنية جمانة جمال، فيما تولى التوزيع الموسيقي اللبناني حسام صعبي، وأخرج الفيديو كليب المخرج المغربي أمير الرواني.
وأكدت التقارير أن التأجيل يعود جزئيًا إلى الأزمة القانونية التي يمر بها الفنان اللبناني فضل شاكر، والتي أثرت على المسار الترويجي، إضافة إلى انشغال سعد لمجرد بإطلاق أغنيته الخاصة بكأس الأمم الإفريقية. وكان من المقرر طرح الديو بين 17 و19 ديسمبر، إلا أن موعد الإصدار أصبح مرهونًا بالاعتبارات التنظيمية والتسويقية.
وفي السياق نفسه، نفت عائلة فضل شاكر شائعات تدهور حالته الصحية ونقله إلى المستشفى، فيما أُجلت جلسة محاكمته أمام المحكمة العسكرية في بيروت إلى 3 فبراير 2026، للاطلاع على الملفات الأربع الملاحق فيها، والتي تتعلق بالانتماء إلى تنظيم مسلح، تمويله، حيازة أسلحة غير مرخصة، والنيل من سلطة الدولة.
