سرقة قصر براد بيت في لوس أنجلوس أثناء ترويجه لفيلمه في بريطانيا

وبحسب شرطة لوس أنجلوس، تسلل ثلاثة مشتبه بهم إلى داخل القصر عبر النوافذ الأمامية بعد تسلق السور، وسرقوا كمية "غير محددة" من المتعلقات الشخصية. ولم يكن بيت متواجدًا في المنزل وقت الحادث. وتحقق الشرطة في تفاصيل السطو، دون أن تُعلن عن قيمة المسروقات حتى الآن.
يأتي هذا الحادث ضمن موجة سرقات طالت عددًا من منازل المشاهير في لوس أنجليس هذا العام، منها منازل نيكول كيدمان، وتوم هانكس وريتا ويلسون، وجيسي جاي.
وكان آخر ظهور علني لبراد بيت خلال العرض الأوروبي الأول لفيلمه المرتقب عن الفورمولا 1 في ميدان ليستر بلندن، حيث التقط الصور مع النجم توم كروز وفريق العمل.
في الفيلم، يلعب بيت دور "سوني هايز"، سائق سباقات معتزل يعود للحلبة لإنقاذ فريق صديقه "روبن سيرفانتس"، ويشاركه البطولة النجم خافيير بارديم. الفيلم من إنتاج بطل الفورمولا 1 لويس هاميلتون، وإخراج جوزيف كوسينسكي، مخرج فيلم "توب غان: مافريك".
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