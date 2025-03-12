 
الأربعاء 2025-03-12 12:26 م
 

سر خطير يكشف في الحلقة 12 من مسلسل 'إش إش'.. مواجهة غير متوقعة - فيديو

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مسلسل إش إش
 
الأربعاء، 12-03-2025 11:28 ص

الوكيل الإخباري-  تستمر الأحداث المثيرة في الحلقة 12 من مسلسل "إش إش"، حيث تتكشف العديد من الأسرار الجديدة التي تغير مجرى الأحداث وتشعل الصراعات بين الشخصيات. تبدأ الحلقة بمشاهد مشحونة حيث تلجأ شادية إلى فرج طلبًا للمساعدة، بينما تحاول فاتن اطلاع لبنى على آخر تطورات حفل الزفاف. وفي ظل الفوضى السائدة، يسعى بوشكاش لاستغلال الوضع لمصلحته الشخصية.

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تتطور الأحداث عندما يشعر أبناء شادية بالغضب من زواج إش إش ورجب، ويعتبرون أن هذا الزواج يشكل تهديدًا لهم في ظل الحيل التي يقوم بها الطرفان. في هذه الأثناء، يصل فرج إلى مكان الحفل بعد أن علم بالخبر، ويستفسر من رجب إن كانت لبنى قد علمت بحقيقة إخلاص كابوريا، ليؤكد رجب أنه ليس على علم بذلك.


تتصاعد الأحداث عندما يتوجه إسماعيل إلى الضابط معتصم ليطلعه على مستجدات الزفاف، ليؤكد له معتصم أنه على علم بكل شيء. ومع تصاعد غيرته الشديدة، يحاول رجب فرض حدوده مع نصة خلال الحفل. بعد انتهاء الزفاف، تعبر إخلاص كابوريا عن انزعاجها من زواج ابنتها من رجب وتكشف لشقيقتها تيسير سرًا مفاجئًا، وهو أن إش إش تعمل مع الشرطة، مطالبةً إياها بعدم إخبار بوشكاش.


وفي مشهد آخر، تفاجئ إش إش زوجها باعتراف صادم حول ماضيها، لكنه يتقبل الأمر بهدوء. ومع صباح اليوم التالي، ينتظر رجب زوجته لتناول الإفطار، لكنه يتلقى رسالة من شادية تفيد بأن إش إش كانت على علاقة سابقة بـمختار. وعندما يواجهها بالأمر، تبدو إش إش متوترة، مما يزيد الشكوك حول صحة هذا الادعاء.

 

 

العين الاخبارية 

 
 
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