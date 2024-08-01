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سر صدام عادل إمام مع أسامة أنور عكاشة بسبب 'أرابيسك'

عادل إمام
عادل إمام




 

الخميس، 01-08-2024 01:14 م

 الوكيل الإخباري - كواليس خاصة شهدها مسلسل "حسن أرابيسك" الذي عرض منتصف تسعينيات القرن الماضي، بتوقيع الكاتب الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة، ومن إخراج جمال عبد الحميد، فيما تولى البطولة الراحل صلاح السعدني.


المسلسل الذي حقق نجاحا كبيرا وصار علامة بارزة في تاريخ الدراما المصرية والعربية، كان من المفترض أن يقوم الزعيم عادل إمام ببطولته، لكن صداما وقع بينه وبين المؤلف دفعه للانسحاب.

وفي لقاء تلفزيوني كشفت السيدة نسرين عكاشة ابنة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، كواليس ما جرى بين الزعيم ووالدها فيما يخص بطولة المسلسل.


كان عادل إمام المرشح الأول للقيام بدور البطولة، وسط رغبة كبيرة متبادلة بينه وبين أسامة أنور عكاشة من أجل التعاون، لكنهما اختلفا أثناء الإعداد.

 

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