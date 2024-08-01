سر صدام عادل إمام مع أسامة أنور عكاشة بسبب 'أرابيسك'

المسلسل الذي حقق نجاحا كبيرا وصار علامة بارزة في تاريخ الدراما المصرية والعربية، كان من المفترض أن يقوم الزعيم عادل إمام ببطولته، لكن صداما وقع بينه وبين المؤلف دفعه للانسحاب.
وفي لقاء تلفزيوني كشفت السيدة نسرين عكاشة ابنة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، كواليس ما جرى بين الزعيم ووالدها فيما يخص بطولة المسلسل.
كان عادل إمام المرشح الأول للقيام بدور البطولة، وسط رغبة كبيرة متبادلة بينه وبين أسامة أنور عكاشة من أجل التعاون، لكنهما اختلفا أثناء الإعداد.
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