سر منع هيفاء وهبي من الغناء في مصر

القرار بحسب وسائل إعلام مصرية جاء بناء على شكوى قدمها عضو النقابة خالد مصطفى حسانين المعروف باسم "خالد التهامي" والذي كان يعمل مديرا لأعمالها سابقا واتهمها بالتشهير به عبر منصات التواصل الاجتماعي.
تضمنت المذكرة المقدمة للنقيب العام وأعضاء مجلس الإدارة تفاصيل الشكوى والإجراءات المتخذة، حيث تم استدعاء هيفاء وهبي للتحقيق في مناسبتين، لكنها لم تحضر، وبناء على ذلك، قررت لجنة التحقيقات عدم منحها تصاريح للغناء داخل مصر، وصدق على هذا القرار في اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 16 مارس 2025.
سكاي نيوز
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