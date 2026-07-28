الثلاثاء 2026-07-28 09:48 ص

سعد لمجرد يتعرض لموقف لافت خلال حفله الأخير - فيديو

سيب
سعد لمجرد
 
الثلاثاء، 28-07-2026 08:08 ص

الوكيل الإخباري-   كشف الفنان المغربي سعد لمجرد عن موقف مفاجئ خلال حفله الأخير، بعدما سحبت إحدى المعجبات ثيابه بقوة، رغم محاولته الابتعاد.

اضافة اعلان


وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي برد فعل لمجرد، إذ تعامل مع الموقف بهدوء، وابتسم للمعجبة قبل أن يواصل الغناء بشكل طبيعي.

 





 
 


gnews

أحدث الأخبار

تعرف على أسعار الخضار والفواكه في الأردن اليوم

اقتصاد محلي 3.3 طنا من الخضار والفواكه ترد السوق المركزي اليوم

شثيب

المرأة والجمال مصممتان مصريتان تحولان النفايات البلاستيكية إلى أعمال فنية

العراق يعلن اعتقال 5 عناصر إرهابية خلال عملية أمنية في الأنبار

عربي ودولي العراق يعلن اعتقال 5 عناصر إرهابية خلال عملية أمنية في الأنبار

مركبات الجيش اللبناني وهي تقوم بدوريات في جنوب لبنان

عربي ودولي واشنطن تؤكد عقد محادثات جديدة بين لبنان وإسرائيل في روما

سشي

المرأة والجمال قبعات مستوحاة من أعشاش الطيور تميز عرض شانيل في باريس - صور

مدير الأمن العام يوعز بعرض مباريات المنتخب الوطني في كأس العالم للنزلاء داخل مراكز الإصلاح والتأهيل

أخبار محلية الدفاع المدني يحذر من الغرق .. راقبوا اطفالكم

قوات الاحتلال تعتقل 7 فلسطينيين من طولكرم

فلسطين قوات الاحتلال تعتقل 7 فلسطينيين من طولكرم

ثق

المرأة والجمال بعد إزالة الأكريليك.. خطوات لاستعادة صحة أظافرك



 
 






الأكثر مشاهدة

 