سعد لمجرد يتعرض لموقف لافت خلال حفله الأخير - فيديو

الوكيل الإخباري- كشف الفنان المغربي سعد لمجرد عن موقف مفاجئ خلال حفله الأخير، بعدما سحبت إحدى المعجبات ثيابه بقوة، رغم محاولته الابتعاد.

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وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي برد فعل لمجرد، إذ تعامل مع الموقف بهدوء، وابتسم للمعجبة قبل أن يواصل الغناء بشكل طبيعي.