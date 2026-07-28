سعد لمجرد يتعرض لموقف لافت خلال حفله الأخير - فيديو

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي برد فعل لمجرد، إذ تعامل مع الموقف بهدوء، وابتسم للمعجبة قبل أن يواصل الغناء بشكل طبيعي.
تفاعل طريف.. فيديو يوثق مزاح معجبة مع سعد لمجرد على المسرح#سعد_لمجرد #المغرب #المشهد #أخبار_المشهد pic.twitter.com/XhTIojp4cb— Al Mashhad Light المشهد لايت (@almashhadlight) July 26, 2026
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