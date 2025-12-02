سعد لمجرد يُصدر بياناً بشأن تأجيل محاكمته في فرنسا - صورة

الثلاثاء 2025-12-02 02:30 م

سعد لمجرد
الوكيل الإخباري-   تأجلت جلسة محاكمة الفنان المغربي سعد لمجرد في قضية الاغتصاب المرفوعة منذ 2018 لمدة لا تقل عن 6 أشهر بسبب تعذّر حضور رئيسة المحكمة لأسباب صحية.

وأكدت هيئة دفاعه تفهمها للأسباب، لكنها أعربت عن أسفها لاستمرار التأجيل رغم مطالبة النيابة العامة بعدم الملاحقة قبل 4 سنوات ونصف. كما تأجلت جلسة الملف الثاني المقرر النظر فيه عام 2026. وأوضح لمجرد تمسكه ببراءته منذ 9 سنوات وتطلعه لتحقيق العدالة قريبًا.

 

 

 

