سعر صادم لفستان مي عمر في "بيت السعد"

الوكيل الإخباري- تحل النجمة مي عمر ضيفة على برنامج "بيت السعد" الذي يقدمه النجمان أحمد سعد وعمرو سعد، وقد شاركت الفنانة صور استضافتها مع متابعيها عبر حسابها على "إنستغرام".



وسرعان ما تداول متابعوها تعليقات حول سعر الفستان الذي يعتبر أحدث تصاميم دار الأزياء الإيطالية "Dolce & Gabbana"، والمصمم بطبعات لزهور التوليب باللون الأسود، ويصل سعره إلى 1817 جنيهًا إسترلينيًا، أي ما يعادل 115 ألف جنيه مصري.



ونشر حساب فضائية "MBC1" برومو الحلقة على "إنستغرام"، والتي تتضمن فقرات متنوعة حوارية وغنائية وتمثيلية. وبدت مي عمر في الحلقة وهي تجسد مشهداً تمثيلياً مع عمرو سعد، وتغني مع الشقيقين أكثر من أغنية.



يُشار إلى أن الفنانة مي عمر تحضر لعملها الرمضاني 2025 "إش إش"، والذي انطلق تصويره مؤخراً بقيادة زوجها المخرج محمد سامي.



ونشر محمد سامي صوراً له من موقع التصوير لزيادة حماس الجمهور حول المسلسل، وكتب: "من تصوير مسلسل إش إش للنجمة مي عمر، رمضان 2025.. سيكون بإذن الله أقوى مسلسلاتي".





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