سقطت وأصيبت بكسر في ذراعها.. فنانة شهيرة تُثير قلق الجمهور

وطمأن عبد الله، نجل غادة عادل الجمهور على والدته، مؤكدًا أن حالتها مستقرة الآن.
وقال في تصريحات صحافية: "الحمد لله حاجة بسيطة، وخفت دلوقتي، كانت وقعة من أسبوعين، ودلوقتي هي أحسن الحمد لله".
وأضاف أن الحادث كان مجرد سقوط بسيط ولم يترك أي مضاعفات خطيرة، وأن والدته بدأت في التعافي بشكل جيد.
