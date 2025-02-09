سقوط نجوى كرم على المسرح في أمستردام - فيديو

وأظهر الفيديو المتداول نجوى كرم وفرقتها في لحظات حماسية قبل أن تتعثر بسبب فستانها الطويل وتسقط على ظهرها على خشبة المسرح. لكن النجمة اللبنانية عادت بسرعة بمساعدة أعضاء فرقتها لاستكمال الحفل دون أن تؤثر الحادثة على حيويتها وحماستها.
وفي سياق متصل، شاركت نجوى كرم لقطات من شوارع أمستردام قبل الحفل، بالإضافة إلى التحضيرات مع زوجها، عمر الدهماني، الذي نظم الحفل.
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