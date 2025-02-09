سقوط نجوى كرم على المسرح في أمستردام - فيديو

الوكيل الإخباري- تصدرّت النجمة اللبنانية نجوى كرم ترند منصات التواصل الاجتماعي بعد انتشار فيديو لها وهي تسقط على خشبة المسرح أثناء رقصها مع فرقتها للدبكة اللبنانية خلال حفلها في أمستردام أمس السبت.

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وأظهر الفيديو المتداول نجوى كرم وفرقتها في لحظات حماسية قبل أن تتعثر بسبب فستانها الطويل وتسقط على ظهرها على خشبة المسرح. لكن النجمة اللبنانية عادت بسرعة بمساعدة أعضاء فرقتها لاستكمال الحفل دون أن تؤثر الحادثة على حيويتها وحماستها.



وفي سياق متصل، شاركت نجوى كرم لقطات من شوارع أمستردام قبل الحفل، بالإضافة إلى التحضيرات مع زوجها، عمر الدهماني، الذي نظم الحفل.

#سوشال_الوكيل #نجوى_كرم pic.twitter.com/a0oVUkP69U سقوط نجوى كرم على المسرح #الوكيل_الاخباري February 9, 2025