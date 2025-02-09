 
الأحد 2025-02-09 01:46 م
 

سقوط نجوى كرم على المسرح في أمستردام - فيديو

ب
نجوى كرم
الأحد، 09-02-2025 01:41 م

الوكيل الإخباري-   تصدرّت النجمة اللبنانية نجوى كرم ترند منصات التواصل الاجتماعي بعد انتشار فيديو لها وهي تسقط على خشبة المسرح أثناء رقصها مع فرقتها للدبكة اللبنانية خلال حفلها في أمستردام أمس السبت.

اضافة اعلان


وأظهر الفيديو المتداول نجوى كرم وفرقتها في لحظات حماسية قبل أن تتعثر بسبب فستانها الطويل وتسقط على ظهرها على خشبة المسرح. لكن النجمة اللبنانية عادت بسرعة بمساعدة أعضاء فرقتها لاستكمال الحفل دون أن تؤثر الحادثة على حيويتها وحماستها.


وفي سياق متصل، شاركت نجوى كرم لقطات من شوارع أمستردام قبل الحفل، بالإضافة إلى التحضيرات مع زوجها، عمر الدهماني، الذي نظم الحفل.

 

 

24

 
gnews

أحدث الأخبار

الدكتور عبيد الله المعايطة

أخبار محلية مدير الأمن العام يزور قيادة أمن الدبلوماسي والدوائر

ب

فن ومشاهير سقوط نجوى كرم على المسرح في أمستردام - فيديو

رئاسة الوزراء

أخبار محلية إقرار نظام معدِّل لنظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2025م

ت

فن ومشاهير إصابة تامر فرج أثناء تصوير مسلسل "وش السعد" في رمضان 2025 - صور

ت

أخبار محلية قرار حكومي يتعلق بالكهرباء للتخفيف على المواطنين وتوفير فرص عمل

لهن

أخبار الشركات شركة مكتب التجارة العربي للتكنولوجيا ( Arab Trade Desk For Technologies ) تطلق منصة "اربح" الإلكترونية

رئاسة الوزراء

أخبار محلية مجلس الوزراء يصدر جملة قرارات جديدة

صورة جوية لمدينة العقبة

اقتصاد محلي ارتفاع لافت بعدد الحاويات الواردة لميناء العقبة الشهر الماضي



 




الأكثر مشاهدة