سلاف فواخرجي بخطوة لافتة تجاه زوجها وائل رمضان بعد خروجهما من سوريا

الوكيل الإخباري- تصدر اسم الفنانة السورية سلاف فواخرجي محركات البحث والتريند بعد أن احتفلت بعيد ميلاد زوجها وائل رمضان في أحدث ظهور لهما بعد خروجهما من سوريا.

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وفي التفاصيل، احتفلت سلاف فواخرجي بعيد زوجها وائل رمضان حيث نشرت صورة معه ووجهت رسالة مؤثرة له وقالت: "العمر كله صحة ونجاح وعزة يا عزيز القلب ويعطيك ليرضيك."

وأضافت: "يعطيك على قد قلبك الصافي وروحك الشهمة ويديمك فوق راسنا."



