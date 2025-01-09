سلاف فواخرجي بخطوة لافتة تجاه زوجها وائل رمضان بعد خروجهما من سوريا

وفي التفاصيل، احتفلت سلاف فواخرجي بعيد زوجها وائل رمضان حيث نشرت صورة معه ووجهت رسالة مؤثرة له وقالت:
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