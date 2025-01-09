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سلاف فواخرجي بخطوة لافتة تجاه زوجها وائل رمضان بعد خروجهما من سوريا

سلاف فواخرجي وزوجها
سلاف فواخرجي وزوجها
الخميس، 09-01-2025 08:06 ص

الوكيل الإخباري-   تصدر اسم الفنانة السورية سلاف فواخرجي محركات البحث والتريند بعد أن احتفلت بعيد ميلاد زوجها وائل رمضان في أحدث ظهور لهما بعد خروجهما من سوريا.

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وفي التفاصيل، احتفلت سلاف فواخرجي بعيد زوجها وائل رمضان حيث نشرت صورة معه ووجهت رسالة مؤثرة له وقالت:"العمر كله صحة ونجاح وعزة يا عزيز القلب ويعطيك ليرضيك."

 

وأضافت: "يعطيك على قد قلبك الصافي وروحك الشهمة ويديمك فوق راسنا."

 

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