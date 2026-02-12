سلاف فواخرجي تتعرّض للهجوم !

وحيّت فواخرجي بمنشور على حسابها في إكس أمس الخميس "السينما الإيرانية التي لم تفصل بين الجمال والعدالة، وبين الاحتراف والموقف"، كما قالت، وانهالت الانتقادات من جهة والثناء من جهة أخرى.
واعتبر بعض رواد المواقع السوريين أن "إيران شردت الشعب السوري وكانت سببا في معاناته" إثر دعمها النظام السوري السابق.
فيما قدم قسم آخر التهنئة إلى النجمة السورية، واشادوا بموهبتها وبتاريخها الفني.
يذكر أن فواخرجي التي عرف عنها سابقاً أنها من مؤيدي الرئيس السوري السابق بشار الأسد كانت فصلت من نقابة الممثلين السوريين في نيسان الماضي بسبب تصريحات لها اعتبرت بمثابة "إنكار للجرائم الأسدية والتنكر لآلام الشعب السوري".
