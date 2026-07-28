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سلاف فواخرجي تحتفل بعيد ميلادها داخل مدينة ملاهٍ - صور

شثيق
سلاف فواخرجي
 
الثلاثاء، 28-07-2026 10:45 ص

الوكيل الإخباري-   احتفلت الفنانة السورية سلاف فواخرجي بعيد ميلادها الـ49، ونشرت عبر حسابها على "إنستغرام" صورًا من جلسة تصوير أُقيمت داخل إحدى الملاهي في مصر.

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وأطلت سلاف بفستان أحمر وهي تجلس على إحدى ألعاب الخيل، وأرفقت الصور بتعليق وصفت فيه الحياة بأنها "بسيطة"، وشبّهتها برحلة في مدينة الملاهي، مليئة بالصعود والهبوط والسقوط والعودة من جديد.

 


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