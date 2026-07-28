سلاف فواخرجي تحتفل بعيد ميلادها داخل مدينة ملاهٍ - صور

وأطلت سلاف بفستان أحمر وهي تجلس على إحدى ألعاب الخيل، وأرفقت الصور بتعليق وصفت فيه الحياة بأنها "بسيطة"، وشبّهتها برحلة في مدينة الملاهي، مليئة بالصعود والهبوط والسقوط والعودة من جديد.
-
أخبار متعلقة
-
شاهد عطلة خاصة.. نجمان يخطفان الأنظار في الساحل الشمالي
-
جو أشقر يتحدث عن خسارته المالية في المصارف اللبنانية - فيديو
-
نادين صعب توجه رسالة مؤثرة إلى فضل شاكر - فيديو
-
أحمد سعد يطرح أول ديو غنائي مع ابنته جودي
-
حقيقة ارتباط تامر حسني بعد انفصاله عن بسمة بوسيل
-
ابنة توم كروز تعتمد لقبًا جديدًا رسميًا
-
سعد لمجرد يتعرض لموقف لافت خلال حفله الأخير - فيديو
-
تامر حسني يتحدث عن أقرب أغانيه إلى قلبه